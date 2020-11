Franse president Macron ‘erg geschrokken’ door politiegeweld tegen zwarte man

De Franse president Emmanuel Macron is donderdag ‘erg geschrokken’ van beelden waarop te zien is hoe de politie in Parijs een zwarte man mishandelt, zo citeren Franse media uit een reactie van het Elysée. Macron heeft zich nog niet publiekelijk over de video uitgesproken.

De Franse nieuwssite Loopsider publiceerde donderdag een video van de mishandeling op 21 november in een muziekstudio in Parijs. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe verscheidene politieagenten aan de ingang van de studio een producer minutenlang slaan.

Het slachtoffer vertelde tegen Franse media dat de mishandeling plaatsvond nadat hij zonder mondmasker op straat had rondgelopen, wat volgens Franse coronaregels verboden is. Toen hij een politieauto zag, ging hij zijn studio in om te voorkomen dat hij een boete zou krijgen. De politie is hem toen gevolgd en begon hem fysiek aan te vallen en racistisch te bejegenen.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Vier agenten zijn geschorst na het opduiken van de beelden. De Franse autoriteiten zullen het incident verder onderzoeken. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vertelde donderdag aan zender France 2 dat bij bevestiging van de aantijgingen de agenten tuchtrechtelijk ontslag moeten krijgen. Volgens BFMTV heeft Macron met de minister een kwartier overleg gepleegd omtrent het incident.

Het Inspection générale de la Police nationale (IGPN), het Franse Comité P, zal het kwartet verhoren volgens het regime van vrijheidsberoving ten behoeve van het onderzoek.

Waar volgens Darmanin de agenten er ‘een rommeltje hebben van gemaakt’ zei meester Hafida El Ali dat zij ‘er geen puinhoop hebben van gemaakt, het zijn criminelen die zware misdrijven hebben gepleegd. Zij hebben mijn cliënt bijna zeven minuten geslagen’. Vervolgens hebben ze hem ‘48 uur vastgehouden op basis van de leugens van de politiemannen die hem hebben aangevallen’. De man werd ‘geweld tegen ambtenaren in functie’ en ‘rebellie’ aangewreven.

Het slachtoffer liep verschillende verwondingen op, waaronder een hoofdwonde die genaaid moest worden. Hij was zes dagen werkonbekwaam en nog steeds erg onder de indruk van wat er gebeurd is. ‘Mocht er geen camera geweest zijn, zou ik vandaag in de gevangenis zitten’, zei hij aan Loopsider.

Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, zegt ‘diep geschokt’ te zijn door deze ‘ondraaglijke daad’. ‘We moeten alle consequenties trekken uit deze buitengewoon ernstige feiten. Over de rechtsstaat valt niet te onderhandelen. Al mijn steun aan Michel’, aldus Hidalgo. Niet alleen politici maar ook sporters zoals de topvoetballers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé hebben zich ondertussen geschokt betoond over de feiten. ‘Een ondraaglijke video, met ontoelaatbaar geweld’, schreef Mbappé.