De regering lanceert – in aanloop naar het Overlegcomité van vandaag – een campagne die alle Belgen oproept om door te zetten, ‘als één ploeg van 11 miljoen’. De campagne vraagt om samen voor hetzelfde doel te gaan, elkaar niet los te laten en collectief het coronavirus te verslaan.

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, gaf op de persconferentie een woordje uitleg over de nieuwe campagnespot. ‘Het samenhorigheidsgevoel staat centraal, een gevoel dat we allemaal ervaren op grote momenten van onze nationale sportploegen. Denk maar aan onze Rode Duivels op het laatste WK in Rusland’, klonk het.

‘De tv-spot is dan ook opgenomen in het Koning Boudewijnstadion en toont een sterke ploeg, een ploeg waar ieder van ons deel van uitmaakt. In de spot figureren dan ook mensen die zich tijdens deze coronacrisis op verschillende domeinen hebben ingezet. Een verpleegkundige, brandweerman, politieambtenaar, chiroleidster, maar ook een mama met haar kind.’

‘Ze symboliseren samen de Belgische bevolking, elk met hun eigen coronaverhaal, elk met een reden om samen door te zetten en het coronavirus onder controle te houden. We zijn allemaal actor op het veld, maar ook supporter op de tribune.’

‘De campagne loopt op alle grote tv-zenders, alle nationale kranten en de sociale media. Mensen zullen morgen in hun krant een paginagrote advertentie vinden die je kan gebruiken om voor het raam te hangen. Ook in het straatbeeld zal deze campagne opduiken. Met een team van elf miljoen krijgen we dit virus onder controle’, aldus Stevens.