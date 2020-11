Angèle op de drempel van wereldwijde doorbraak dankzij concert met Dua Lipa

Corona heeft het live concertgebeuren zo goed als versmacht, maar voor de Belgische Angèle zou die ellende net haar grote internationale doorbraak kunnen betekenen. Vanavond zingt ze in Studio 2054, een concert dat wereldwijd wordt gestreamd, een duet met Dua Lipa.

Fever. Voor Angèle (24) moet de hit die ze samen met Dua Lipa (25) zal zingen, het hoogtepunt van de avond worden. Die Brits-Kosovaarse zangeres is dé ster van het moment en wie aan haar zijde het podium op mag voor een mondiaal publiek, neemt een optie op de status van next big thing. Zeker wanneer er ook nog eens namen optreden als Elton John, Miley Cyrus en Kylie Minogue.

In eigen land is Angèle al even een naam met grote weerklank, maar ook in de hele Franstalige wereld hebben haar eigenzinnige muziek en présence furore gemaakt. Blijft de verovering van de Angelsaksische wereld, en daarin vormt het nummer Fever een stevige stapsteen. De combinatie van Frans en Engels en de alliantie met Grammy-winnares Dua Lipa slaat aan. In onze Ultratop 50 haalde het nummer alvast de nummer één-positie.

Vriendinnen voor het leven

Toch is Fever niet de eerste gooi naar een internationaal publiek van de in Ukkel geboren Angèle Van Laeken. In februari van dit jaar raakte bekend dat het gereputeerde modehuis Chanel haar als nieuw gezicht in huis haalde. Twee maanden later ging Angèles naam opnieuw rond van Australië tot de VS: Lady Gaga nodigde haar uit voor haar One world: together at home-benefietconcert. En alsof dat niet volstond kreeg de Brusselse ook nog eens complimentjes van Miley Cyrus voor een video waarin ze een nummer over de klimaatopwarming improviseert.

Het opvallendste aan de samenwerking van Angèle en Dua Lipa is nog dat het initiatief uitging van de Britse superster. Tijdens een video-interview met Danira Boukhriss Terkessidis in Vandaag vertelde Dua Lipa dat zij haar management had gevraagd Angèle te contacteren. ‘Ik ben zo’n grote fan van haar. Maar ik was ook wel een beetje zenuwachtig: wat als ze neen zegt?’, klonk het.

Wegens corona schreven beiden het nummer Fever vanop afstand, telkens weer hun teksten via mail heen en weer kaatsend. Maar er moest uiteraard ook een clip bij het nummer worden gedraaid en dat gebeurde in nachtelijk Londen.

Vanavond en zaterdagavond brengt Dua Lipa acht livestreamconcerten via live-now.com.