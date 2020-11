In het Italiaanse Napels zijn duizenden fans van Diego Maradona op straat gekomen voor een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Argentijn. Maradona speelde zeven seizoenen voor de Italiaanse ploeg en bezorgde Napoli in 1987 de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Iets wat ze in Napels duidelijk nog niet vergeten zijn.