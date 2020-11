Na jaren van plagerij verandert Fucking van naam

Het wereldberoemde Oostenrijkse dorpje Fucking verandert zijn naam vanaf 1 januari in Fugging. De inwoners waren het zat dat hun plaatsnaamborden steeds weer vleugels kregen.

Het dorpje Fucking, vlak bij de grens met Duitsland, telt ongeveer honderd bewoners maar kwam toch vaak in het nieuws. Dat heeft uiteraard alles te maken met de naam, die volgens experten zou dateren uit de elfde eeuw. Hoewel die geen betekenis heeft in het Duits, is het in het Engels wel een krachtterm, die de voorbije jaren tot veel hilariteit leidde.

Heel wat toeristen maken een tussenstop in het dorpje om er te poseren bij het opmerkelijke plaatsnaambord. Het bord is zo populair dat het ook met de regelmaat van de klok wordt gestolen.

Een groot deel van de geplaagde bevolking drong al jaren aan op een naamswijziging, en op 1 januari is het eindelijk zover. Dan zal het dorpje de naam Fucking begraven en voortbestaan als Fugging. Andrea Holzner, de burgemeester van Tarsdorf waarvan Fucking een deelgemeente is, heeft dat bevestigd. Veel meer wil ze er echter niet over kwijt. ‘Ik denk dat er genoeg mediabelangstelling voor geweest in het verleden’, zei ze aan de regionale krant Oberösterreichische Nachrichten.

Met de naam Fucking werd soms ook creatief omgegaan. Zo gebruikten activisten vorig jaar de naam van het dorp nog in de strijd voor klimaatbescherming. Ze plaatsten plakkaten boven en onder de borden met Fucking zodat te lezen was: ‘Omdat ons klimaat - fucking - belangrijk is!’