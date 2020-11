Als de daling van het aantal besmettingen zich blijft voortzetten volgens de huidige trend, zouden we rond kerst nog ongeveer 500 nieuwe besmettingen per dag rapporteren. Het effect van de heropening van de scholen op de cijfers blijft uit, zo zei viroloog Steven Van Gucht.

Net als de voorbije dagen en weken evolueren de besmettingen, de ziekenhuiscijfers en de overlijdens in dalende lijn, zo opende viroloog Steven Van Gucht de persconferentie van het Crisiscentrum. De impact van de heropening van de scholen, op 16 november, is voorlopig niet zichtbaar in de cijfers.

De impact van de aangepaste teststrategie wordt wel zichtbaar in de cijfers. Sinds afgelopen maandag kunnen asymptomatische mensen die een hoogrisicocontact hadden zich opnieuw laten testen, net zoals mensen die terugkeren uit een rode zone. ‘Zoals te verwachten was, zien we een relatieve toename van het aantal geteste en positieve hoogrisicocontacten’, aldus Van Gucht. ’Het aantal testen en het aantal positieve hoogrisicocontacten is toegenomen van vijf procent tot tien procent. We verwachten dat dit in de komende dagen nog zal stijgen.’

De afgelopen dagen werden dagelijks gemiddeld 2.765 nieuwe besmettingen vastgesteld. ‘Dat is een daling van 37 procent in vergelijking met de week voordien en een halvering van de cijfers om de elf dagen. Als deze tendens zich voortzet, komen we rond Kerst uit op ongeveer 500 nieuwe besmettingen per dag’, aldus Van Gucht. ‘Die cijfers kunnen evenwel toch hoger uitvallen omdat er progressief meer hoogrisiciocontacten en reizigers worden getest.’

‘Daarmee zal het aantal besmettingen rond eindejaar vijf keer hoger liggen dan in juni’, duidt Van Gucht. ’Toen stonden we aan het begin van de zomer, wat de onderdrukking van het virus makkelijker maakte dan nu. Met de eindejaarsfeesten en de winter in aantocht, wordt de uitdaging om het virus onder controle te houden een stuk groter.’

De daling doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen, maar is minder uitgesproken bij kinderen en tieners, zei Van Gucht. ‘We zien dat besmettingen sneller dalen in Wallonië, dan in Brussel en Vlaanderen. We verwachten dat de besmettingen langzaamaan naar gelijke hoogte zullen evolueren.’

Nog steeds op kop met aantal overlijdens

Ook de ziekenhuisopnames gaan ook verder in dalende lijn, alleen Vlaams-Brabant is ene uitzondering. ‘Gemiddeld werden er de voorbije week 257 nieuwe patiënten opgenomen, 31 procent minder opnames in vergelijking met de week ervoordien. De ziekenhuisopnames blijven dalen aan contant tempo, met een halvering elke dertien dagen.’

Van Gucht waarschuwt. Vandaag liggen er nog steeds meer dan 4.000 mensen in het ziekenhuis, waarvan 1.034 patiënten op intensieve zorg. ‘Dat is nog steeds twee keer hoger dan begin mei, toen de eerste versoepelingen na de eerste lockdown werden uitgevoerd.’

De overlijdens dalen met een lichte versnelling. Gemiddeld worden er 149 overlijdens per dag gerapporteerd, een daling van 21 procent met de week voordien. ‘Op basis van het aantal geregistreerde covid-overlijdens staat België nog steeds aan kop, samen met Tsjechië en Bulgarije. Maar in België de cijfers nog steeds corresponderen met de oversterfte, is dat niet in alle Europese landen het geval. In Italië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Slovenië bijvoorbeeld ligt dat hoger. Dat doet vermoeden dat er nog veel verschillen bestaan over hoe overlijdens worden geregistreerd’, aldus Van Gucht.

Woonzorgcentra

Ook uit de woonzorgcentra komt er goed nieuws, en gaat het aantal besmettingen opnieuw in dalende lijn. ‘Vooral in Wallonië is de afname meer uitgesproken, maar ze komen ook van een hoger niveau, terwijl er in Brussel een lichte stijging werd vastgesteld. De voorbije week werden in Vlaanderen 21 besmettingen per 1.000 inwoners vastgesteld, de week ervoor 23. In Wallonië waren dat 29 besmettingen in vergelijking met 45 de week voordien, en in Brussel 24, in vergelijking met 19.’

Het aantal woonzorgcentra met besmettingen neemt gelukkig ook geleidelijk af, maar de belasting blijft hoog, want deze daling blijft vooralsnog bescheiden, aldus Van Gucht.