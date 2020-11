Antwerpse politie ontdekt feest in Jodenbuurt met meer dan honderd aanwezigen

In Antwerpen heeft de lokale politie donderdagavond een feest stilgelegd aan de Brialmontlei in de Joodse wijk waar meer dan honderd personen aanwezig waren. Een groot aantal kon echter aan de politiecontrole ontsnappen waardoor slechts een dertigtal personen is geïdentificeerd.

Iets voor 19 uur kon de politie vaststellen hoe verschillende mensen een pand aan de Belgiëlei hadden betreden, aldus het persbericht van de lokale politie. Er liepen meer mensen binnen dan dat er mensen het pand verlieten. Eens de politie wilde overgaan tot controle, kwam men voor een gesloten deur te staan. Er was een slijpschijf nodig om de metalen deur te kunnen openen.

‘De tafels waren voor meer dan honderd personen gedekt en het feest was duidelijk volop aan de gang’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. In de keuken stonden de potten nog op het vuur en stonden de ovens nog aan. ‘Toen we ter plaatse arriveerden, zijn de meesten echter via alle mogelijke uitwegen gevlucht richting de straat, aanpalende woningen of een school, bijvoorbeeld door over muurtjes te klimmen.’

Uiteindelijk werden 33 mensen geïdentificeerd, vermoedelijk waren er zo’n 120 mensen aanwezig. De politie hoopt in de loop van de dag nog meer aanwezigen te kunnen identificeren op basis van camerabeelden.

In principe krijgen alle meerderjarigen een onmiddellijke dagvaarding, in navolging van de richtlijnen van het Antwerpse parket rond lockdownfeesten. Drie mensen zijn bestuurlijk gearresteerd. Twee omdat zij illegaal in het land verblijven en een derde omdat hij blijvend de openbare orde bleef verstoren.

Het was al de derde keer deze week dat de Antwerpse politie een feest binnen de Joodse gemeenschap aantrof. De eerste twee keer werden er respectievelijk 42 en 57 personen betrapt.

Voor Regina Sluszny van het Forum der Joodse organisaties is het onbegrijpelijk dat er zulke feesten worden georganiseerd. ‘Ik vind het vreselijk dat een groep mensen in België woont, maar niet de wetten volgen die hen worden opgelegd voor de veiligheid van iedereen’, zei ze bij De ochtend op Radio 1.

Volgens haar weet iedereen goed genoeg wat de huidige regels zijn. ‘De maatregelen worden telkens doorgegeven in verschillende talen’, aldus Sluszny. Ze bevestigt dat het ongebruikelijk is binnen de joodse gemeenschap om een huwelijk uit te stellen, eens een datum werd vastgelegd. ‘Maar niemand zegt dat er honderd mensen aanwezig moeten zijn. Met de ouders en getuigen kan ook.’

‘Dit is heel slecht voor de hele gemeenschap. Er zijn geen woorden voor mensen die zoiets doen, wie die groep ook is, welk geloof ook’, klinkt het. Het Forum der Joodse organisaties zal opnieuw ruim contacteren en mensen vragen om de wetten te vormen. ‘Maar als het niet binnenkomt en ze willen het niet begrijpen, is het heel moeilijk om er iets aan te doen’, aldus Sluszny.