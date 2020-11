Dit staat vandaag op de agenda van het Overlegcomité

Het Overlegcomité buigt zich vrijdagmiddag opnieuw over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Op de agenda: de winkels, de feestdagen en de langetermijnstrategie.

Het Overlegcomité met daarin vertegenwoordigers van de federale en deelstaatregeringen komt straks om 13 uur opnieuw samen om de gezondheidssituatie en de bijbehorende maatregelen te evalueren.

Voor de uitbaters van niet-essentiële winkels lijken er wel wat versoepelingen aan te komen -n u in de meeste buurlanden we winkels opnieuw openen zijn en het online winkelen stilaan op zijn limieten stuit. De winkels zouden in de loop van december kunnen heropenen, valt hier en daar te horen, maar dan onder erg strenge voorwaarden om hordes eindejaarsshoppers te vermijden.

Ook een regime van heropenen, maar dan enkel op afspraak ligt nog op tafel. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) werd de voorbije dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een mogelijke heropening veilig zou kunnen gebeuren, zo zei hij donderdag in de Kamer. De horeca of andere verplicht gesloten sectoren zoals kappers en schoonheidssalons, moeten naar alle waarschijnlijkheid nog niet hopen op een heropeningsdatum.

Wat de voorbije dagen ook het nieuws domineerde: met hoeveel mensen mogen we straks Kerstmis en Oudejaar vieren? De premier liet weinig ruimte voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal sociale contacten voor de feestdagen, ondanks oproepen van onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez tot ‘een perspectief op warme feestdagen’.

Tot slot zal ook de herwerkte coronabarometer worden voorgesteld. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei twee weken geleden al dat het een ‘belangrijke’ vergadering wordt, onder meer omdat de overheden stilaan moeten beslissen over een strategie voor de aanpak van de epidemie op lange termijn. De nieuwe barometer wordt met twee fases eerder een schakelaar. Wanneer we in veilig vaarwater zitten, kan er versoepeld worden. Gaat het de verkeerde kant uit, dan wordt meteen drastisch ingegrepen.