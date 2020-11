Gewezen mol Alina Churikova als kandidate en presentator Gilles De Coster die een vraag kwam stellen in De slimste mens ter wereld, dat kon geen toeval zijn. En dat was het ook niet. In de aflevering zaten verschillende hints over de locatie van het nieuwe seizoen van De mol verstopt. Maar voor wie ze – begrijpelijkerwijze – niet spotte, zei De Coster het na de uitzending nog eens expliciet: deze editie speelt zich af in Duitsland.

The word is out. Het nieuwe seizoen van De mol, dat pas volgend jaar op televisie komt, werd opgenomen in Duitsland. Trouwe kijkers hadden hun notitieboekje ongetwijfeld al in de aanslag toen de generiek van De slimste mens donderdag over het scherm rolde. Eerder op de dag had Vier al een ballonnetje opgelaten: op sociale media verscheen een foto van Alina Churikova in de studio, met daarboven: ‘We zijn extra oplettend vanavond, want er zit een mol in de studio.’ Zou er een tip gelost worden over het nieuwe seizoen? Dat dat seizoen al volledig was ingeblikt, had de zender eerder al laten weten. Maar in welk land de opnames gebeurden, daar hadden we tot nu toe het raden naar.

En toen kwam ineens Gilles De Coster opdraven in de ronde Open deur. Gewoon, om een vraag te stellen. Niet om de locatie van De mol te verklappen, want dat mocht nog niet, zo zei hij. Maar eens de aflevering was afgelopen, verscheen De Coster opnieuw op het scherm. ‘Ik heb gezegd dat ik helaas nog niet kon vertellen waar we naartoe zijn geweest voor het nieuwe seizoen van De mol. Maar ik heb niet gezegd dat ik het niet kon tonen via verborgen tips.’

Waarna bleek dat je de bestemming kon terugvinden in de puzzelronde. ‘Je kon onze bestemming gewoon aflezen aan de negen juiste antwoorden. Als je van elk juist antwoord de eerste letter neemt en dat door elkaar zet, krijg je Duitsland.’

De handjes zoals Angela Merkel

‘Duitsland stond al geruime tijd op onze radar’, klinkt het bij De Coster. ‘Omdat het een prachtig land is dat ons veel inspiratie bood, maar ook omdat het een verrassende bestemming is. In dit vreemde coronajaar ook een heel doordachte keuze. Door hun succesvolle aanpak van de pandemie was het de best denkbare gastheer voor onze reis. Dankzij een grondige voorbereiding, goede afspraken en zorgvuldige veiligheidsmaatregelen hebben we de opnames tot een goed einde kunnen brengen. En dat was allerminst een evidentie.’

De redactie van De mol zou de redactie van De mol niet zijn als ze het bij één hint hadden gelaten. Bleken ook nog verborgen tips te zijn: jurylid Jeroom die, op het moment dat hij Alina aansprak, zijn handen voor zich hield zoals bondskanselier Angela Merkel. Of de achterste lichten van de studio, die plots zwart, rood en geel kleurden. Net als de Duitse vlag. De gebruinde benen van de vrouw die in de fotoronde lag te zonnen met een cocktail? Dat bleken twee Frankfurter worsten te zijn.