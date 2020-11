Besmettingen, opnames en overlijdens blijven in dalende lijn

De verschillende parameters over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in ons land blijven dalen. Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames en de overlijdens nemen verder af, blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er is sprake van gemiddeld 2.764,6 nieuwe bevestigde besmettingen per dag in de week tot 23 november. Dat zijn er 37 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. De positiviteitsratio is gedaald naar 12,5 procent: één op de acht mensen die getest worden, krijgt nu te horen dat hij of zij besmet is met sars-CoV-2.

De laatstbekende r-waarde dateert van 24 november en lag toen op 0,78. Dat het cijfer opnieuw onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.

De ziekenhuisopnames zijn met 31 procent gedaald tot gemiddeld 256,9 per dag in de zeven dagen tot en met 26 november. Donderdag lagen er nog 4.395 mensen in het ziekenhuis, onder wie 1.034 op intensieve zorgen. Dat zijn er respectievelijk 4 en 3 procent minder dan daags tevoren.

Het aantal overlijdens noteert in diezelfde periode op gemiddeld 149,1 per dag. Dat levert een daling met 21,3 procent op tegenover de voorafgaande periode van zeven dagen.

De teller van het totale aantal bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus staat op 567.532. Daarbij is er sprake van 16.219 overlijdens. Het totale aantal hospitalisaties klokt nu af op 41.728.