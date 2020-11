Liggen er megastallen in uw gemeente?

Vergeet het beeld dat u hebt van een stal. Dieren worden tegenwoordig gefokt in grote hallen waar vlees wordt geproduceerd tegen bodemprijzen. Landbouwers zitten vast in een wedstrijd naar groter en meer. Waar liggen deze megastallen in Vlaanderen?

Een echte definitie van een megastal is er niet. De officiële Europese indeling, die ook in Vlaanderen wordt gehanteerd, spreekt over industriële veeteeltbedrijven met mogelijke milieu-impact wanneer er zich meer dan 40.000 kippen, 2.000 mestvarkens of 750 zeugen bevinden.

In Vlaanderen zijn er 980 van dat soort industriële installaties, vooral in de Antwerpse Noorderkempen en in West-Vlaanderen. Op de kaart hierboven ziet u waar deze veeteeltbedrijven zich precies bevinden. In het bijhorende verhaal leest u alles over de harde economische logica achter deze golf van veefabrieken: ‘Dit is geen familiebedrijf meer, dit is industrie’.