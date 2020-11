De boer die niet vergroot, gaat dood. Waarom megastallen het Vlaamse platteland veroveren

In de stal van Aernouts ruist het kippenvoer door de automatische voedersystemen. Twee keer per dag checkt ze of er geen storingen zijn. Ze wandelt door haar stallen om er de dode of kreupele dieren uit te halen. ‘Als alleenstaande moeder kan ik dit net bolwerken. Voor mij is het een passie. Ik wil het beste uit mijn stal halen. Groter moet het niet worden. Maar dit zijn wel de volumes die je moet draaien om er nog iets aan over te houden.’

Alles in handen van enkele families

Jonge landbouwers die nog een winstmodel zien in de intensieve veeteelt, zetten in op schaalgrootte en clusters. Vaak kopen ze oude boerderijen op in de omgeving, breiden die uit en beheren zo meerdere stallen. Nogal wat bedrijven in de Kempen zijn in handen van dezelfde families, die snel groeien in omzet.

In de Wuustwezelse kippenvallei zijn er bijvoorbeeld de broers Gert en Gunther Van Gastel, die op drie vestigingen samen 287.000 kippen afmesten. Vlakbij rijzen de stallen op van Dirk en Mieke Mertens, ruim 190.000 kippen op twee sites. In Ravels vallen de grote hangars op van de broers Gert en Bart Bax, die elk tussen de 200.000 en 255.000 slachtkippen houden. Ook in Hoogstraten domineren enkele families de varkens- en kippensector. Zo hebben de broers Gunther en Davy Leenaerts op vijf vestigingen kippen en varkens staan. Ze azen op vergunningen voor twee nieuwe sites, maar die zitten nog in beroep. Ook Tom Mertens is een grote Kempische varkensboer, die duizenden varkens afmest op acht verschillende sites.

Wat verdien je aan een plofkip?



Een vlees- of plofkip evolueert in een kleine zes weken van kuiken tot slachtrijpe kip. Daarna worden de stallen een week gereinigd. Pluimveehouders kunnen dus ongeveer 7 rondes per jaar houden.

lees meer Voor de exportmarkt door de coronacrisis verstoord raakte, verdienden ze daar na aftrek van kosten (kuiken, voeder, energie, mestverwerking, reiniging, dierenarts, lening …) gemiddeld 12 cent per kip aan. Een stal van 80.000 kippen levert dus ongeveer 67.200 euro op per jaar. Daar moeten nog sociale bijdragen en belastingen op betaald. Riant is dat niet.



Kippenhouders moeten dus op volume spelen om een leefbaar bedrijf te hebben. Een stal van 200.000 kippen levert al 168.000 euro op. Voor die omvang ben je best met twee personen, of moet je personeel betalen. De echte winsten zitten dus niet bij de boer, tenzij die meerdere stallen bouwt en voor nog grotere volumes gaat.



(berekening op basis van data van Boeren op een Kruispunt en Food&Agri Business)

‘Dit is gezond ondernemerschap’, zegt Herman Wouters. ‘Wie wil overleven, moet een goede plaats hebben in het peloton.’ Wouters, die met zijn vrouw Ria Gilops al jaren meedraait in de kippenindustrie en nu ook zijn zonen Ruben en Brent ziet instappen, lijkt een van de koptrekkers in het Kempische peloton. Op drie vestigingen, in Hoogstraten, Brecht en Rijkevorsel, heeft het gezin 759.820 slachtkippen zitten, die ze afmesten met de hulp van enkele Oost-Europese loonwerkers. De stallen zijn nieuw of werden onlangs uitgebreid. Het zijn keurige hangars waar niemand woont en waar alleen de geur verraadt dat ze vol met kippen zitten.

Soms houden kippenboeren er nog een andere job op na. Zoals Patrick Aernouts in Wuustwezel, die 1.500 varkens en net geen 170.000 kippen combineert met een voltijdse baan in de Antwerpse haven. Zijn vrouw verzorgt de kippen, zegt hij, met de hulp van personeel. Maar hij is wel de meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf. Buurman Guy Van de Locht heeft een aannemersbedrijf én houdt 253.000 kippen. Op het erf staat een wagen met een Poolse nummerplaat. Aan de andere kant van Vlaanderen, in Lo-Reninge, runt Koen Declerck een interieurbedrijf en een stal met 81.000 kippen. Allemaal hebben ze stevige uitbreidingsplannen, of hebben ze de voorbije jaren al stallingen uitgebreid.

Dit is gezond ondernemerschap. Wie wil overleven, moet een goede plaats hebben in het peloton.

Herman Wouters Kippenkweker

De vele kippen-, varkens- of kalverhouders die we de voorbije maanden spraken, geven aan dat het zonder die volumes niet rendabel is. Maar er zit nogal wat speling op de cijfers. Sommigen zeggen dat 80.000 kippen volstaan, anderen houden vol dat ze er niet komen met 250.000. Schaalvergroting is nodig om nieuwe investeringen te dragen en de kinderen te laten instappen. Van het woord megastal huiveren ze. ‘Daarvoor moet je naar Polen of Roemenië,’ zegt Herman Wouters, ‘waar de veeteelt in handen is van enkele mastodontbedrijven die verzinken in de Europese subsidies en uitgebaat worden door loonarbeiders.’

Toch lijkt het erop dat dit het pad is dat we ook in Vlaanderen bewandelen. Ook de bedrijven die door families gerund geworden, zijn fabrieken geworden. Boeren worden managers, landbouw wordt industrie.