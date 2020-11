Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp in ‘Fantastic Beasts’

De Deense acteur Mads Mikkelsen zal het personage Gellert Grindelwald van Johnny Depp overnemen in de ‘Fantastic Beasts’-franchise. Dat liet filmstudio Warner Bros woensdag weten.

De 55-jarige Mikkelsen zal de kwaadaardige tovenaar Gellert Grindelwald spelen in de volgende ‘Fantastic Beast’-film. De filmreeks is een pre-quel op de ‘Harry Potter’-reeks. De acteur is bekend van rollen in onder meer ‘Doctor Strange’ en ‘Casino Royale’.

De derde nog titelloze ‘Fantastic Beasts’-film staat gepland voor juli 2022. Er staan in totaal vijf films in de reeks gepland.

‘Wife-beater’

Depp, die de rol speelde in de eerste twee ‘Fantastic Beast’-films, werd eerder deze maand gevraagd om de reeks te verlaten nadat hij een smaadzaak tegen het Britse tabloidblad The Sun had verloren. The Sun-journalist Dan Wootton had Depp in april 2018 omschreven als een ‘wife-beater’ – een man die zijn vrouw mishandelt – in een artikel over Depps vechtscheiding met Amber Heard. Depp trok daarop naar de rechtbank. De rechter in Londen oordeelde begin november dat de inhoud van het artikel in The Sun correct was en dat Depps klacht dus ongegrond is.

Johnny Depp als Gellert Grindelwald. Foto: ISOPIX

Eerder brak er al protest los over de keuze van Depp voor de ‘Fantastic beasts’-reeks. De acteur moest zich toen verantwoorden voor huiselijk geweld in een echtscheidingsprocedure met Amber Heard, die uiteindelijk haar klacht liet vallen nadat ze met Depp tot een vergelijk was gekomen.