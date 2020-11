Politie massaal aanwezig voor incidenten met jongeren in Anderlecht

Donderdagavond hebben jongeren molotovcocktails en stenen gegooid in de richting van het gemeentehuis in Anderlecht. De politie is tussengekomen omstreeks 20.30. Dat bevestigt de woordvoerster van politiezone Zuid aan Bruzz.

De Brusselse politie was rond 21 uur massaal op het plein aanwezig met een waterkanen en een helikopter. Dat schrijft Bruzz op basis van een reporter die ter plekke aanwezig was net na het incident.

Er zouden enkele arrestaties zijn verricht.

Adil

Donderdagmiddag raakte bekend dat de twee agenten die in april Adil C. (19) aanreden, waarbij de jongen om het leven kwam, niet schuldig zijn aan zijn dood. Na de dood van Adil kwam het toen tot rellen in anderlecht.