Over en uit voor AA Gent: geen hoop meer op Europese overwintering na 0-2-verlies tegen Rode Ster Belgrado

Adieu Europa League. AA Gent ging met 0-2 onderuit tegen Rode Ster Belgrado en maakt met 0 op 12 geen kans meer op Europese overwintering. Het blunderboek van de Gentse keepers kreeg weer een nieuw hoofdstuk nadat Bolat al in de eerste minuut niet vrijuit ging bij de 0-1. De Gentse intenties waren goed, maar Rode Ster toonde zich efficiënter en verdubbelde na rust de voorsprong.

Het zit erop voor AA Gent. De resterende Europa League-duels kunnen louter nog dienen om het belabberde coëfficiënt op te vijzelen en eventueel om enkele jongens kansen te gunnen. Maar kwalificeren voor de volgende ronde is nu ook mathematisch onmogelijk.

Het begon nochtans zo mooi. Voor de aftrap dan toch. Een tifo in de Argentijnse kleuren met rugnummer tien, Live is Life door de boxen en een minuut stilte. Desondanks liet het zich raden dat de Argentijnse oppergod partij zou kiezen voor Rode Ster Belgrado. In de spits daar stond ene Diego Falcinelli, een Italiaan genoemd naar… jawel. Vaderlief was gek van Maradona. De wedstrijd was amper begonnen of Ngadeu stond een corner toe na druk van Falcinelli en co. Kort genomen, opzij en zoals ook al tegen OH Leuven gebeurde, kon er zomaar worden aangelegd van de hoek van de zestien. Kums kwam te laat om het schot van Petrovic af te blokken. Tegen OHL grabbelde Roef ernaast, nu mistastte Bolat. Alweer. Wat is er toch aan de hand met de Turkse Limburger? Vier dagen na een goeie wedstrijd tegen Charleroi volgde al zijn derde flagrante flater. En waarom vervalt Gent op corners in dezelfde fouten en anticipeert het niet beter op kort genomen hoekschoppen?

Dat heet dan beginnen met een achterstand. AA Gent kon dan al een kruis maken over zijn kwalificatiekansen. Om Rode Ster Belgrado ooit voorbij te kunnen, moest het al zeker beter doen in de onderlinge duels. Kortom, nu diende het al drie keer te scoren. Dat bleek een mission impossible.

Wim De Decker kon namelijk nog altijd geen beroep doen op een diepe spits en dat liet zich voelen. Rode Ster viel terug in een vijfmansdefensie, liet geen ruimte tussen de linies en betonneerde het centrum dicht. De ruimte lag dus op de flanken maar deftige voorzetten van Botaka of Mohammadi waren schaars. En wie moest er bovendien wat mee aanvangen? Bukari is 1,70 meter groot. Een kopkans kreeg hij toch, na een goeie voorzet van Nurio. Doelman Borjan tilde de bal over de lat. Het was zowat de enige echte doelkans voor de rust.

De afwezigheid Odjidja, op de bank om nog steeds geen risico’s te nemen na zijn kuitblessures, liet zich dan ook voelen. Een steekpass uit het middenveld kwam er niet. Omdat Bezus voetbalt alsof hij een Rubic’s Cube moet oplossen. Niemand die snapt waar hij soms de oplossing ziet. De Oekraïner claimde overigens wel een strafschop, nadat hij aan de arm werd gehouden door Vukanovic maar de ref zag er niets in. Een VAR is er in de Europa League nog niet.

Bukari is geen spits

Ook een deel van het probleem: Bukari is geen spits. De Ghanees is kwiek, draait makkelijk voorbij een man maar hij hoort niet diep in de punt thuis. Diepgang zonder bal heeft hij niet. Omdat hij nagenoeg elke bal in de voet vraagt, is het te makkelijk verdedigen voor Rode Ster, dat geen cadeaus uitdeelde zoals Charleroi afgelopen weekend.

De Decker bracht Castro-Montes bij de rust voor de offensief weer belabberde Botaka. Gent kreeg opnieuw een kopkans na een voorzet van Mohammadi, maar die was niet precies genoeg. Bezus kopte over. Het balbezit bleef voor de thuisploeg, de goals vielen aan de overkant. Weer op een hoekschop. De voor het overige anonieme Diego Falcinelli dwong een corner af die dit keer wel voor doel werd gegooid. Milunovic liep weg van Dorsch en kopte genadeloos binnen: 0-2. Is dat dan het verschil tussen een ploeg die dit seizoen al 19 (!) van zijn 23 duels won en een team dat nooit helemaal uit het sukkelstraatje geraakt? Of hoe Rode Ster een rist afwezigen moeiteloos opving, AA Gent niet.

De inbreng van Odjidja voor Owusu meteen na de 0-2 en even later ook Niangbo voor Bukari veranderde niets aan de score. Kums kreeg de kans op de aansluitingstreffer maar plaatste de bal naast. Idem voor Nurio. Rode Ster vond het allemaal best. Zwaar onder druk kwam Servische landskampioen nooit. In het slot viel alleen nog het debuut van de 18-jarige middenvelder Wouter George te noteren.

AA Gent moet nu maar proberen nog iets te maken van het seizoen in eigen land. De brandende ambitie om nog eens door te stoten naar de groepsfase van de Champions League is uitgedraaid in een afgang in de Europa League. Pijnlijk.