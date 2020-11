Donald Trump vraagt Amerikanen om samen te komen op Thanksgiving

De Amerikaanse president Donald Trump roept, ondanks het coronavirus, het Amerikaanse volk op om samen te komen tijdens Thanksgiving. Experts vrezen dat de nationale feestdag het virus sneller zal doen circuleren onder de bevolking.

Hoewel federale volksgezondheidsambtenaren en toekomstig president Joe Biden er expliciet voor waarschuwen, riep de Amerikaanse president Donald Trump de mensen op om tijdens Thanksgiving samen te komen. ‘Ik moedig alle Amerikanen aan om samen te komen op gebedsplaatsen om God te bedanken’, dat zegt Donald Trump in een boodschap dat verspreid werd via zijn persdienst.

Thanksgiving kan nochtans de slechte covid-19-situatie in de Verenigde Staten nog erger maken. Volksgezondheidsexperts vrezen dat de feestdag op 26 november juist kan zorgen voor de nog snellere circulatie van het virus onder de bevolking. Bovendien raden de experten niet-essentiële reizen en familiebijeenkomsten op Thanksgiving af.

Ook toekomstig president Joe Biden gaf woensdag een toespraak over Thanksgiving. ‘Dit jaar moeten we, omdat we zoveel om elkaar geven, afstand houden van elkaar’, zei Biden.

In de Verenigde Staten zijn intussen meer dan 261.000 mensen overleden aan covid-19. Meer dan 12,7 miljoen mensen zijn besmet met het virus en de Verenigde Staten heeft verschillende nieuwe dagelijkse records voor ziekenhuisopnames opgesteld.