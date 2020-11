Moordmysterie opgelost: achternicht schuldig aan moord op Jules Bogaerts en Jeannette Jacobs in 1991

In Leuven heeft de assisenjury de 47-jarige A. V.d.C schuldig verklaard voor de moord op het bejaarde koppel Jeanne Jacobs en Jules Bogaerts in 1991. A. V.d.C is de achternicht van het koppel.

De jury van het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft A. V.d.C. (47) donderdag schuldig bevonden aan moord op Jules Bogaerts (81) en Jeannette Jacobs (78) in Tienen in 1991. Volgens de gezworenen is de voorbedachtheid aangetoond.

A. V.d.C. bracht het bejaarde echtpaar met extreem geweld om het leven in hun woning in Tienen op 9 december 1991. Zij is de achternicht van de slachtoffers. Volgens de jury had de vrouw wel degelijk de intentie om hen te doden en heeft zij de feiten ook met voorbedachten rade gepleegd.

Zeven juryleden stemden ja op de schuldvraag. Vijf van hen hielden het bij neen. Die eenvoudige meerderheid was niet voldoende om de schuldvraag te beantwoorden. De drie beroepsrechters moesten bijgevolg ook hun stem uitbrengen. Dat deed het antwoord overhevelen richting schuld.

‘Het echtpaar kwam op een identieke manier om het leven, door het gebruik van stomp en scherp geweld’, zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. ‘De uiteindelijke doodsoorzaak was verstikking door het inslikken van bloed. De slachtoffers kregen ook harde slagen op hoofd en romp met diverse voorwerpen.’

Volgens de jury staat het vast dat A. V.d.C. in het huis aanwezig was op het ogenblik van de feiten. ‘Dat blijkt uit verschillende DNA-analyses. Onder meer op de teruggevonden jeansbroek en schoenen, waarop haar DNA en bloedsporen van Bogaerts werden gevonden.’

De gezworenen stelden in de motivering dat A. V.d.C. vermoedelijk niet alleen gehandeld heeft. Het beraad nam acht uur in beslag.

Bebloede jeansbroek

Meer dan 29 jaar lang was er geen enkel spoor naar de dader. De sleutel van de zaak bleek een ­bebloede jeansbroek van het merk Pepe Jeans, die vlak na de moord werd teruggevonden langs de ringweg in Tienen. Het bloed op de broek was van de slachtoffers, maar speurders konden nooit achterhalen wie de kleding (er waren ook schoenen en een trui gevonden) had gedragen. Recent DNA-onderzoek kon dat wel. In de broekzakken en vooraan rechts aan de rand werden sporen aangetroffen waarvan A. V.d.C.

Jeanne en Jules werden in 1991 vermoord teruggevonden in hun huis in Tienen. Ze waren met messteken om het leven gebracht en hadden verschillende breuken en kneuzingen. Toen de politie het huis binnenging zat er in de buik van Jeanne nog het moordwapen: een beenhouwersmes.