Eerste model met hidjab stopt met catwalkshow

Het Somalisch-Amerikaanse model Halima Aden (23) wil niet langer meelopen in modeshows. Door de modewereld bracht ze haar religieuze overtuigingen in gevaar, zegt ze.

Aden, het eerste model met een hoofddoek op de cover van Vogue, vertelde op Instagram hoe ze soms het gebed moest overslaan en kleding dragen waarin ze zich niet op haar gemak voelde. Ook werd haar hidjab soms gestyled op een manier die haar waarden verraadde, zei ze. ‘Ik had de set moeten verlaten omdat de stilist duidelijk geen vrouw met een hidjab in gedachte had.’

Bij een van de foto’s beschrijft ze hoe ze achteraf op haar hotelkamer zat te huilen omdat ze diep vanbinnen voelde dat het niet goed zat. ‘Maar ik was te bang om het te zeggen.’ Ze wijst er ook op dat ze het pad moest effenen voor anderen. ‘Ik moest die vergissingen maken om het rolmodel te worden waarop jullie kunnen vertrouwen.’

Foto: isopix

Meer dan merken en defilés

Aden, die in een VN-vluchtelingenkamp in Somalië werd geboren, kwam als zesjarige met haar moeder naar de VS. Ze trok de aandacht toen ze in 2016 deelnam aan de Amerikaanse missverkiezingen met een hidjab en een boerkini. Een jaar later tekende ze als eerste model met een hoofddoek bij het agentschap IMG en stapte ze tijdens de modeweek van New York ook zo de catwalk op voor Yeezy, het merk van Kanye West.

In haar contract stond dat er niet gediscussieerd wordt over haar hoofddoek. ‘Het is een substantieel deel van mijn identiteit’, zei ze. Aden heeft ook een eigen hidjabcollectie, Halima x Modanisa.

Maar ze liet het niet bij mode alleen. Aden zoekt actief naar initiatieven als ‘modeactiviste’. Ze is ambassadrice voor de #Togetherband-campagne, die aandacht vraagt voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. ‘Mijn modecarrière is meer dan merken en defilés, we zitten hier niet om hoge hakken te verkopen “omdat die je sexy doen voelen”.’