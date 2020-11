Liverpool speelt duel tegen Midtjylland in Champions League in… Dortmund (met dank aan Jürgen Klopp)

Liverpool speelt op 9 december zijn Champions League-wedstrijd tegen het Deense Midtjylland in Dortmund. Zo moeten ze achteraf niet veertien dagen in quarantaine. De match vindt plaats achter gesloten deuren.

Voor Engelse clubs is het bijzonder moeilijk om in Denemarken te voetballen. Conform de momenteel geldende regels in Groot-Brittannië zouden de spelers en de stafleden bij hun terugkeer uit Denemarken veertien dagen in quarantaine moeten gaan.

Volgens de openbare omroep WDR was het Liverpool-coach Jürgen Klopp die Dortmund voorstelde als alternatieve locatie voor de wedstrijd. Klopp keert zo terug naar het Signal Iduna Park, waar hij van 2008 tot 2015 coach was.

Dortmund ging op het verzoek van Liverpool en de Europese Voetbalbond (UEFA) in, op voorwaarde dat de plaatselijke gezondheidsmaatregelen gerespecteerd worden.