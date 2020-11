‘Van Avermaet zag pakjespiek totaal niet aankomen’

Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet heeft op 4 november toen de lockdown al bezig was tot drie keer toe gezegd dat hij geen nieuwe pakjespiek verwachtte.

Dat zei Michael Freilich, parlementslid van N-VA, deze namiddag in het parlement. Freilich sprak over mismanagement door de top van Bpost. Van Avermaet deed de uitlatingen aan analisten die Bpost volgen. Ze vroegen hem verschillende keren wat hij verwachtte als gevolg van de nieuwe lockdown in België waardoor de gewone handel verplicht de deuren moest sluiten.

In de telefonische toelichting tussen Van Avermaet en de analisten zegt Van Avermaet letterlijk dat hij geen opstoot verwacht. ‘De groei van de pakjesstroom zal wellicht blijven zoals hij was. We verwachten geen nieuwe jump’, verklaarde Van Avermaet.

‘Hallucinant om te horen dat hij tot drie keer toe zegt dat hij geen grote piek verwacht terwijl de lockdown al een feit was’, zegt Freilich. Twee weken later moest Bpost vaststellen dat dag na dag nieuwe records werden gebroken. Woensdagavond zei Van Avermaet nog in het nieuwsprogramma Terzake ‘dat niemand een tweede golf had verwacht’.

‘We willen een hoorzitting met Van Avermaet, de ombudsvrouw én met de handel’ zei Freilich. Het parlementslid nodigde zijn collega’s in het parlement uit om de ‘conference call’ van Bpost alvast zelf te beluisteren. Eerder deze week in de parlementaire commissie verwierpen de Vilvadi-partijen nog de vraag tot een hoorzitting.