Verschillende besmettingen met vogelgriep in pluimveebedrijf in Menen

In een pluimveebedrijf in het West-Vlaamse Menen zijn donderdag verschillende besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Dat melden het FAVV en de Boerenbond. Uit veiligheidsoverwegingen zal de pluimveestapel vernietigd worden.

Over hoeveel besmettingen het specifiek gaat, is nog onduidelijk, maar het FAVV spreekt van een ‘besmettingshaard’. De ontdekking betekent een economisch drama voor het bedrijf, want uit voorzorg moet de volledige pluimveestapel geslacht worden.

In de omgeving van de boerderij gelden vanaf nu ook aanvullende maatregelen. Zo is de toegang tot pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren en is de afvoer van consumptie-eieren verboden. Ook het vervoer van pluimveevlees vanuit slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen is niet langer toegelaten.

Twee weken geleden werd vogelgriep vastgesteld bij drie wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt in heel het land een ophokplicht, ook voor particulieren. Vorige week was er sprake van tien bevestigde gevallen in ons land.

Het was drie jaar geleden dat er nog vogelgriep in ons land ontdekt werkt. In juni en juli 2017 werden dertien uitbraken van H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart van dat jaar werd het virus ook vier keer vastgesteld bij wilde vogels.