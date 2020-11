De Lijn en Fluvius werken samen aan elektrische busvloot

In 2035 moet het openbaar vervoer in Vlaanderen volledig uitstootvrij rijden. Om dat doel te bereiken, slaan vervoersmaatschappij De Lijn en netbeheerder Fluvius de handen in elkaar.

Nog vijftien jaar te gaan: dan moet de volledige busvloot van De Lijn uitstootvrij zijn. Over vijf jaar wil De Lijn al volledig elektrisch rijden in alle stadskernen. En dat terwijl elektrische bussen vandaag nog een rariteit zijn in Vlaanderen, grotendeels beperkt tot lokale proefprojecten. De Lijn moet op vijftien jaar tijd 1.200 bussen vervangen door elektrische of hybride modellen. Maar dan moet ook de laadinfrastructuur volgen.

‘Daarom is deze samenwerking met Fluvius zo belangrijk’, zei directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot vanmorgen. De openbaarvervoermaatschappij en de netbeheerder starten ‘een structurele samenwerking voor de realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische bussen in Vlaanderen’.

Concreet houdt die samenwerking in dat de bedrijven ‘samen een plan van aanpak opstellen om de stelplaatsen en onderhoudscentra van De Lijn voor te bereiden op de aanleg van de nodige infrastructuur’. Beide bedrijven willen ook hun investeringen beter op elkaar afstemmen. ‘Als De Lijn onderhoudswerken plant in een stelplaats, is het zinvol om daar meteen laadinfrastructuur te voorzien’, zegt Frank Vanbrabant, ceo van Fluvius. ‘Of als wij ergens werken uitvoeren in de buurt van een stelplaats van De Lijn, kunnen we al meteen de nodige kabels leggen. Zo werken we zo efficiënt mogelijk.’

Nieuwe aanbesteding

Efficiënt werken zal noodzakelijk zijn om de ambitie te kunnen realiseren om over amper vijf jaar al uitstootvrij openbaar vervoer in de steden te hebben. In september nog zette De Lijn een aanbesteding voor de aankoop van 970 elektrische bussen onverwacht stop, volgens Kesteloot ‘omdat er signalen uit de markt kwamen die ons ertoe noopten die aanbesteding te herzien. De batterijcapaciteit van de bussen evolueert zo snel, we moeten daarop inspelen.’ Volgens De Lijn en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is het de bedoeling snel een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.