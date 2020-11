Foodmaker haalt straks McDonald’s België in

Foodmaker verwacht komend jaar McDonald’s in te halen in aantal dagelijkse leveringen van verse maaltijden.

Foodmaker is vooral bekend van zijn saladbars in de Delhaize maar levert ook in toenemende mate aan bedrijven. De groep rond Lieven Vanlommel heeft ook een elftal restaurants waar het gezonde maaltijden verkoopt. In regel gaat het om maaltijden die in het teken staan van gebruiksgemak gekoppeld aan gezondheid.

De coronacrisis trof het bedrijf midscheeps maar Vanlommel wist financieel te overleven dankzij een aantal langetermijncontracten met retailers zoals Delhaize én een sterke Duitse aandeelhouder. Vanlommel en zijn team kreeg deze ochtend de Mercurius-prijs van de detailhandel van Comeos.

Zware klap

‘We hadden in de periode precorona 30 miljoen euro geïnvesteerd in onze expansie. Door de coronacrisis vielen we van 100.000 maaltijden terug op 10.000. We hebben alles tegen het licht gehouden om de kosten te drukken en efficiënter te worden’, zegt Vanlommel. Foodmaker is een typisch entrepreneurial bedrijf dat de jongste jaren explosief groeit en vele ballen terzelfder tijd in de lucht moet houden. ‘Ik werk tot 1 uur ’s nachts maar ik eet gezond. Anders zou ik het niet volhouden’, zegt Vanlommel.

Ondanks corona steekt hij voor 2021 een flink tandje bij. Vanlommel verwacht dat hij tegen eind komend jaar naar een dagelijkse verkoop van 80.000 maaltijden per dag kan gaan én dat is meer dan McDonald’s in België doet.’ Foodmaker wil een gezond alternatief zijn voor de fastfoodketens. De restaurants zijn gericht op een snelle gezonde hap in een eigentijds kader.

Delhaize

Momenteel zijn er 13 restaurants van Foodmaker waarvan 11 in België. In januari komen er vier bij waarvan 2 in Brussel. ‘Als we er één per maand kunnen openen zijn we gelukkig’, zegt Vanlommel. In Nederland gaat in Rotterdam een tweede Foodmaker open.

Maar in Nederland verwacht Vanlommel ook business van thuisleveringen. De maaltijden gaan er door Post.NL geleverd worden. In België levert Foodmaker één keer per week thuis en doet het dit in regel nog zelf. ‘We zoeken hier oplossingen maar we willen leveranciers die onze maaltijden, die we verzorgd samenstellen, ook op zo’n manier thuis leveren en niet een door elkaar geschudde doos. We zijn er nog niet uit hoe en met wie dit kan.’

Kantorenmarkt

Foodmaker is in België ook gekend voor zijn samenwerking met Delhaize. Afgelopen week tekende Foodmaker een nieuw contract met Delhaize om de samenwerking acht jaar verder te zetten. Met Albert Heijn is een samenwerking voor vijf jaar afgesproken. In Frankrijk tekende Foodmaker een samenwerking voor vijf jaar met Monoprix en gaat het ook met Franprix werken.

Er komen saladbars die ook warme maaltijden zullen aanbieden naast deserts een voorverpakte maaltijden. Foodmaker gaat ook inzetten op de bedrijvenmarkt. ‘Corona verandert de markt. In plaats van grotere keukens type Sodexo, komen er automaten met verse maaltijden én leveringen van gezonde snacks, soepboxen en maaltijden in de bedrijven’, zegt Vanlommel. ‘We denken dat de kantorenmarkt een echte groeimarkt wordt voor ons.’ Foodmaker gaat dit segment ook bewerken via digitale oplossingen.