Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft in de Kamer laten verstaan dat we geen grote versoepelingen moeten verwachten tijdens de feestdagen.

Het Overlegcomité (waarin de verschillende overheiden samenkomen) buigt zich morgen over de huidige coronamaatregelen. Zo wordt de sluiting van niet-essentiële winkels geëvalueerd.

Premier De Croo ziet voor feestdagen nog geen grote versoepelingen gebeuren. ‘We mogen de vooruitgang van de afgelopen vier weken niet in vier dagen tijd verspelen. Als we morgen de verkeerde beslissing, dan zien we overmorgen de gevolgen ervan. Dan overlijden er mensen die niet hadden moeten overlijden’, zei hij vanmiddag in de Kamer.

De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt dat we kerst met minder mensen zullen vieren, zei De Croo. ‘Aan duizenden tafels zal een lege stoel zijn, van personen die we hebben verloren.’

De premier benadrukte dat het coronabeleid op langere termijn bekeken moet worden. De komende wintermaanden zullen mensen vaak binnenzitten. Dan zal het virus zich makkelijker kunnen verspreiden. ‘De Belgen begrijpen dat we de juiste beslissing moeten nemen. Om te vermijden dat er volgende kerst niet nog meer smart is dan nu.’

Heropening winkels

Over de mogelijke heropening van niet-essentiële winkels bleef De Croo vaag. Hij onderstreepte dat de handelaars zich verantwoordelijk voelen en bewust zijn dat de veiligheid vooropstaat. Indien er een opening komt, staat die veiligheid voorop, klonk het. In verband daarmee staat de regering ook al enkele dagen in nauw contact met de gouverneurs, zei De Croo.

De voorzitters van regeringspartijen MR en CD&V hebben eerder op de dag nog eens openlijk druk op de federale regering gezet om te versoepelen met kerst. Nochtans benadrukte De Croo eerder al dat er in deze fase nog niet veel mogelijk is.