Luca Brecel in tweede ronde UK Championship snooker tegen Xiao Guodong

Luca Brecel (WS-34) staat in de tweede ronde van het UK Championship tegenover Xiao Guodong (WS-35). Die 31-jarige Chinees nam donderdagochtend in de eerste ronde met 6-1 de maat van Brandon Sargeant (WS-99).

Brecel plaatste zich dinsdag al door Xiao’s landgenoot Lei Peifan (WS-102) met 6-2 te verslaan. Tegen Xiao speelde hij twee keer eerder. In 2012 verloor hij in de 1/32 finales van een PTC-toernooi met 4-1 van de Chinees, in 2016 schakelde hij hem in de zestiende finales van het Shootout met 46-20 uit.

Als Brecel de tweede horde neemt, wacht hem in de zestiende finales mogelijk een duel met de Chinese titelverdediger Ding Junhui (WS-10). Die moet dan wel eerst nog Jamie Curtis-Barrett en David Grace (WS-65) uitschakelen.

Inmiddels werd er ook geloot voor het Scottish Open, dat van 7 tot 13 december eveneens in het Engelse Milton Keynes plaatsvindt. Brecel treft in de eerste ronde Andrew Higginson (WS-57). In de onderlinge confrontaties met die 42-jarige Engelsman leidt Brecel met 2-1. In 2015 werd de 25-jarige Limburger in de kwalificaties voor het WK met 10-3 uitgeschakeld door Higginson. Brecel nam in maart 2019 weerwraak met een 4-1 zege in de zestiende finales van het Indian Open en eerder deze maand met een 5-2 overwinning in de tweede kwalificatieronde voor het German Masters. Als Brecel Higginson maandagavond 7 december opnieuw verslaat, krijgt hij in de tweede ronde de 33-jarige Chinees Liang Wenbo (WS-30) of de 45-jarige Engelsman David Lilley (WS-91) als tegenstander.