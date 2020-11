Cybercriminelen op Black Friday. Zo ben je ze te snel af

Black Friday is een uitgelezen moment om online koopjes te doen. Maar opgepast: cybercriminelen

Black Friday komt eraan. Op die dag worden consumenten overstelpt met kortingen en koopjes voor allerlei producten, van winterjassen tot wasmachines. Eigenlijk gaat het om een kortingperiode van vier dagen, die wordt afgesloten met Cyber Monday. Het fenomeen is enkele jaren geleden uit Amerika overgewaaid, waar het gelinkt is aan Thanksgiving (dat vandaag wordt gevierd). Maar intussen zijn ook consumenten in ons land mee op de kar gesprongen. In 2019 werd in België een recordaantal transacties geteld op Black Friday: het ging toen om 10.432.103 elektronische betalingen in winkels en online (een record dat tijdens de kerstperiode nadien verbroken werd).

Deze periode is een uitgelezen moment voor cybercriminelen om toe te slaan. Zo legde VRT vandaag een reeks misbruiken bloot, waarbij oplichters werken met zogenaamde ‘panelen’, dat zijn verzamelingen van nagemaakte websites. Wie via die sites een aankoop wil doen en betaalgegevens achterlaat, speelt die in handen van de oplichters. ‘De oplichters maken vooral speciale aanbiedingen na’, waarschuwt Christof Jacques, specialist internetveiligheid bij Check Point, een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity.

Minder spelfouten

‘Criminelen maken gebruik van de actualiteit om consumenten te lokken met specifieke aanbiedingen. Dat is bijvoorbeeld ook rond corona het geval’, zegt woordvoerder Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity. Daders gaan ook zorgvuldiger te werk. ‘Er staan bijvoorbeeld minder spelfouten in de berichten. Vroeger kon het ook zijn dat een logo van een bedrijf dat gebruikt werd, gepixeld was. Dat zie je nu minder’, zegt Eggers.

Het Centrum voor Cybersecurity krijgt dagelijks 12.000 meldingen binnen van verdachte mails. Specifiek rond Black Friday ziet het Centrum voorlopig geen toename van het aantal klachten.