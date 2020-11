TikTok krijgt opnieuw meer tijd om Amerikaanse activiteiten af te stoten

De Amerikaanse regering heeft woensdag bijkomend uitstel van een week toegekend aan ByteDance om de activiteiten in de Verenigde Staten onder te brengen in een Amerikaanse vennootschap. ByteDance is het Chinese bedrijf achter de populaire filmpjesapp TikTok. De verlenging betekent ook bijkomend uitstel van een eventueel verbod van de app in de VS.

Na eerder uitstel lag de deadline voor de deal op vrijdag 27 november. Dat wordt nu verlengd naar vrijdag 4 december. De toezichthouder voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) kende de verlenging toe om een herwerkt voorstel van het bedrijf te kunnen bestuderen.

Het Chinese concern verzet zich al langer tegen het bevel van president Donald Trump om alle Amerikaanse activiteiten over te dragen aan een Amerikaans bedrijf. De afscheidnemende president beschuldigt ByteDance ervan gegevens van Amerikaanse gebruikers door te spelen aan de Chinese overheid. Zo kwam volgens hem de nationale veiligheid in het gedrang. ByteDance weerlegt de beschuldigingen van spionage.

Over de kwestie loopt ook een rechtszaak bij een federaal hof van beroep. Dat verleende ByteDance tot 14 december de tijd om bepaalde documenten in te dienen in de bezwaarprocedure.