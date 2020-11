Soufiane Bouchikhi stapt over naar marathon en wil meteen olympisch ticket afdwingen: “Ik heb een tijd in mijn hoofd”

Langeafstandsloper Soufiane Bouchikhi stapt over naar de marathon en wil op 6 december in Valencia meteen zijn olympisch ticket afdwingen. Dat vertelde de 30-jarige Antwerpenaar donderdag aan Belga.

Bouchikhi boekte tot nu toe vooral succes op de 10.000 meter en in het veldlopen. Op het WK in Doha in 2019 was hij dertiende op de 10.000 meter, enkele weken later finishte hij als zesde tijdens het EK veldlopen in Lissabon. Een echt marathondebuut wordt het niet in Valencia, want in 2015 probeerde hij het al eens in Rotterdam. Toen moest hij na 32 kilometer de strijd staken.

“Mijn lichaam heeft alles onthouden van toen en ik weet exact waar ik het moeilijk zal krijgen”, aldus Bouchikhi. Tijdens zijn voorbereiding liep de naar Luik uitgeweken Antwerpenaar massaal veel kilometers. “Ik ben een dikke maand op stage geweest naar Marokko, en heb net geen 250 kilometer in een week gehaald. Ik heb alle trainingen exact kunnen afwerken zoals verhoopt, dus dat zit goed.”

Om kans te maken op Tokio via de World Ranking moet Bouchikhi in Valencia 2u12:10 lopen, voor een rechtstreeks ticket is 2u11:30 nodig. Zelf mikt hij nog hoger. “Ik heb een tijd in mijn hoofd, maar ga die voor mezelf houden om niet voor extra druk te zorgen. Maar het spreekt voor zich dat ik me voor de Spelen wil plaatsen, anders was ik hier niet aan begonnen. Momenteel heb ik meer schrik van corona dan van de marathon, want ik moet nog drie negatieve testen afleggen voor ik aan de start mag verschijnen in Valencia”, besluit Bouchikhi.