Niet-dringende medische zorg werd opnieuw uitgesteld in een aantal Belgische ziekenhuizen. Bent u een van de patiënten die al meermaals een ingreep moest uitstellen? Een kleine ingreep met een grote impact, een belangrijke heup of rugoperatie, een borstreconstructie, ingrepen aan de prostaat, cataract… Wat is uw verhaal?