Balenciaga onthult najaarscollectie in game

Modehuis Balenciaga brengt op 6 december zijn eerste videogame uit. Het wordt een ­‘allegorisch avontuur’ met in de hoofdrol de herfstcollectie 2021.

Games als Fortnite en Animal crossing zijn dit jaar al gebruikt om films te promoten, muziekvideo’s te lanceren en liveconcerten te houden. Dus een modeshow zal er ook wel kunnen, moeten ze bij ­Balenciaga hebben gedacht.

Balenciaga bouwt voor zijn herfstcollectie een heuse nieuwe game getiteld Afterworld: the age of tomorrow. De collectie van creatief directeur Demna Gvasalia zou deels geïnspireerd zijn op de vraag hoe mode er in 2030 uit zou kunnen zien. Hij opteert daarom voor een verhaal dat zich afspeelt in 2031.

Je speelt het spel door je in ­Balenciaga-spullen geklede avatar door een virtuele wereld te navigeren. Onderweg krijg je de collectie te zien. Wie het spel uitspeelt, krijgt een ‘ademoefening in een virtueel utopia’, aldus het modemerk.

De modewereld toonde dit jaar al heel wat creativiteit om het ontbreken van runwayshows te compenseren. Gucci maakte een miniserie met Harry Styles en Burberry streamde zijn collectie op de ­gamingsite Twitch.