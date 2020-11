Getergde voorzitter gemeenteraad neemt live ontslag: ‘Dit is een kleuterklas’

De Zoerselse gemeenteraad eindigde dinsdagavond in grote verwarring. Voorzitter Marcel De Vos (N-VA) nam in de livezitting, die integraal te volgen was en nu nog op YouTube staat, ontslag uit zijn functie. De ruzie die eraan vooraf ging was triest én eigenlijk hilarisch. De Vos noemde de raad ‘een kleuterklas’, vloekte volop en verloor zijn geduld. De Vos bedacht zich intussen en zal morgen, donderdag een nieuwe zitting leiden.