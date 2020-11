In Buenos Aires en Napels zijn woensdagavond duizenden mensen op straat gekomen om de overleden Diego Maradona te eren. Met de dood van de voetballegende verliest de wereld een van de grootste voetballers aller tijden. Bij The Guardian zetten ze een iconisch beeld van hem, gemaakt op het WK in 1986 tegen de Rode Duivels, op de cover. In bovenstaande video zetten we enkele sfeerbeelden en voorpagina’s op een rij.