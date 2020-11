MR en CD&V verhogen opnieuw de druk op regering voor versoepelingen met kerst

De voorzitters van regeringspartijen MR en CD&V zetten vandaag nog eens openlijk druk op de federale regering om te versoepelen met kerst. Nochtans benadrukte de premier eerder al dat er in deze fase nog niet veel mogelijk is.

‘CD&V’ers willen geen eenzame kerst’, zo luidt de titel van het persbericht dat CD&V-voorzitter Joachim Coens vanmorgen de wereld instuurde. De partij bevroeg haar leden en niet-leden over de manier waarop ze dit jaar Kerstmis zouden willen vieren en daaruit blijkt dat ze passen voor een digitale kerst. ‘De impact van de lockdown op het mentale welzijn is een enorme uitdaging. Daarom is het perspectief op warme feestdagen met onze dierbaren, weliswaar in beperkte kring, een absolute must’, benadrukt Coens.

Hij geeft daarbij wel aan dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn, zoals het organiseren van buurtsamenkomsten buiten of om desnoods digitaal toch erediensten mogelijk te maken met kerst. Coens benadrukt daarbij ook stellig dat CD&V ‘de bemerkingen meeneemt naar het overlegcomité van vrijdag’. Hij verhoogt daarmee de druk op de federale regering om toch versoepelingen toe te staan.

Quebec-model

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deed vandaag hetzelfde in La Dernière Heure. In de Franstalige krant pleit hij voor het Quebec-model. In de Canadese provincie geeft de regering enkele dagen, van 24 tot 27 december, de toestemming voor privébijeenkomsten. Daarbij wordt het aantal gasten wel beperkt tot tien en dringt de regering er ook op aan om zelf voor en na Kerstmis een aantal dagen in isolatie te gaan om de verspreiding van het virus te beperken. Ook oudejaarsfeestjes zijn er niet toegestaan.

‘We moeten zelfs niet tot 10 personen gaan’, zegt Bouchez. ‘Maar je zou toch twee, drie of vier mensen per gezin kunnen toestaan. Dat zijn geen grote banketten.’ MR zou daarbij ook een kortstondige uitzondering op de avondklok op tafel van het overlegcomité willen leggen.

‘Vier weken inspanningen op het spel’

De communicatie van CD&V en MR is opvallend, aangezien premier Alexander De Croo (Open VLD) vorige week vrijdag (zie video hierboven) nog duidelijk liet verstaan dat er ook tijdens de kerstperiode nog niet veel mogelijkheden zijn om te versoepelen (DS 20 november). ‘Kerst zal absoluut niet zijn zoals vroeger’, waarschuwde hij toen al in het Eén-programma Vandaag. ‘In de kerstperiode zullen we nog gevaarlijk zijn ten opzichte van elkaar, we moeten dat durven toe te geven. Laten we wel wezen, het laatste wat we willen, is wat men later zou noemen: een Kerstmisgolf.’

Dat woord, Kerstmisgolf, herhaalde De Croo toen nog een paar keer om de ernst te onderstrepen. Hij staat daarbij ook op dezelfde lijn als zijn minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, benadrukte die zondag nog op De zevende dag. Ook nu klinkt het nog altijd bij de regeringstop dat ‘we moeilijk voor vier dagen de inspanningen van vier weken op het spel kunnen zetten’.

Op een persconferentie van het Crisiscentrum gaf viroloog Steven Van Gucht woensdag meer uitleg bij de recente cijfers.