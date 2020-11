Amerikaans Hooggerechtshof verwerpt coronabeperkingen voor gebedshuizen

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft de strenge coronaregels voor gebedshuizen in New York verworpen, na een klacht van de katholieke en joodse kerkgemeenschappen. De rol van de nieuwe, door Trump benoemde rechter Amy Coney Barrett was beslissend.

Met vijf tegen vier heeft het Hooggerechtshof de klacht van een rooms-katholieke gemeenschap in Brooklyn en twee joods-orthodoxe congregaties in New York gevolgd. Gouverneur Andrew Cuomo besliste op 6 oktober om niet-essentiële winkels te sluiten die in regio’s liggen die zwaar getroffen worden door het coronavirus. Ook samenkomsten in gebedshuizen werden sterk beperkt: in rode zones tot maximaal 10, en in oranje zones tot maximaal 25. Enkele zones in Brooklyn kleurden oranje en rode.

Volgens de religieuze gemeenschappen overtreden die regels het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet, het recht op vrije beleving van godsdienst. Ze oordeelden dat religies onder striktere voorwaarden moesten werken dan seculiere gemeenschappen en bedrijven, zoals voedingswinkels. Een federale rechter in Brooklyn verwierp die aanklacht op 9 oktober. Een andere rechter in New York deed in hoger beroep hetzelfde op 9 november. En bij twee eerdere, gelijkaardige klachten dit jaar in Nevada en Californië volgde het Hooggerechtshof de religieuze gemeenschappen niet.

Maar woensdag besliste het Hooggerechtshof wel in het voordeel van de religieuze gemeenschappen, met 5 tegen 4 stemmen. Rechter Amy Coney Barrett, door president Donald Trump aangesteld na de dood van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg, was de beslissende conservatieve stem.