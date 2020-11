Meestal droog

Na een grijze start met laaghangende bewolking en vooral in het zuiden van het land lokaal hardnekkige mist, ontwikkelen zich in de loop van de dag opklaringen aan de noordkant van de Ardennen en deels ook in het centrum van het land. In het noorden lijkt de bewolking hardnekkig te blijven. Aan zee en langs de Nederlandse grens kunnen er enkele buitjes vallen. Het KMI verwacht maxima tussen 6 en 11 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het op de meeste plaatsen bewolkt en nevelig met vooral in het westen van het land soms ook wat regen. Aan de zuidkant van de Ardennen zou er zich opnieuw mist vormen. De minima liggen dan tussen 0 en 3 graden in de Ardennen en 4 en 6 graden elders. De wind waait zwak uit veranderlijke of zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Vrijdag start zwaarbewolkt met lokaal kans op nevel of mist. Hier en daar is een spatje regen mogelijk. In de loop van de dag verschijnen er over de zuidelijke landshelft opklaringen, terwijl de bewolking blijft domineren in het noorden. De maxima komen dan uit tussen 6 graden op het Ardense reliëf en 8 of 9 graden elders. De wind waait meestal zwak uit het oosten tot zuidoosten.

Zaterdag en zondag zullen opnieuw grijs starten, met later op de dag op sommige plaatsen zon. Het KMI verwacht dat het droog blijft. De nacht van zondag op maandag wordt er een met algemene nachtvorst, en ook begin volgende week blijft het koud.