‘30 km per uur als er geen gescheiden fietspad is’

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx wil haar lokale besturen ervan overtuigen om te kiezen voor een zo laag mogelijke ‘ontmoetingssnelheid’ tussen weg­gebruikers.

De norm moet 30 km per uur worden op wegen ­zonder van de rijbaan gescheiden fietspaden en aan conflicterende kruispunten, stelt Berx. De snelheid verhogen naar 50 of 70 km per uur veronderstelt dat de weg zo is ingericht dat hij veilig is voor alle weggebruikers.

Berx reageerde op een rapport van verkeersinstituut Vias, waaruit bleek dat er tijdens de zomer meer fietsdoden waren. ‘Voetgangers en fietsers maken het verkeer veel veiliger voor ­alle weggebruikers. Daarom is het onaanvaardbaar dat we net bij hen bovenmatig veel verkeersslachtoffers tellen.’