Vermoedelijke brein achter massamoord op mormonen opgepakt in Mexico

De Mexicaanse politie heeft een man ingerekend die het vermoedelijke brein is achter de moord op negen leden van een mormoonse familie ruim een jaar geleden. Dat heeft het Mexicaanse parket-generaal woensdag gecommuniceerd.

Roberto N. werd maandag samen met twee andere personen opgepakt nabij het dorp Juan Mata Ortiz in de noordelijke staat Chihuahua. De man is volgens lokale media het regionale hoofd van ‘La Linea’, de organisatie die geldt als de gewapende arm van het Juarez-drugskartel. Sinds de feiten van begin november 2019 zijn al zeventien verdachten opgepakt.

Vermoedelijke bendeleden vermoordden op 4 november zes kinderen en drie vrouwen van de LeBarón-gemeenschap, een mormoonse sekte. De slachtoffers hadden zowel de Mexicaanse als Amerikaanse nationaliteit. De moordpartij zou gelinkt zijn aan een conflict tussen La Linea en het Los Salazarkartel, klonk het toen. Maar waarom de vrouwen en kinderen neergeschoten werden, was niet duidelijk. Drie vrouwen van de LeBarón-gemeenschap reisden maandagochtend met een schare kinderen, verdeeld over drie minibusjes, tussen de deelstaten in Chihuahua en Sonora. Op een verlaten bergweggetje belandden ze vermoedelijk in een hinderlaag van een van de bendes in het gebied.

De slachtoffers maakten deel uit van een gemeenschap die bestaat uit mormonen die in de 19e eeuw de Verenigde Staten zijn ontvlucht om te ontsnappen aan de beteugeling van polygamie. Vele mormonen in Mexico hebben zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit.