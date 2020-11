Trump spreekt Republikeinen toe: ‘We hebben het bewijs van kiesfraude, rechter moet er alleen naar willen luisteren’

Huidig president Donald Trump heeft het woord genomen tijdens wat hij zelf een ‘heel belangrijke hoorzitting van de Senaat in Pennsylvania’ noemde, maar een onofficiële bijeenkomst was van een plaatselijke Republikeinse commissie en Trumps team in een hotel in Gettysburg. Hij herhaalde er zijn beweringen over kiesfraude en zei het bewijs te hebben. Nu heeft hij alleen een rechter nodig die moedig genoeg is om de winst van Joe Biden ongedaan te maken.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Trump in persoon aanwezig zou zijn, maar hij sprak vanuit zijn Oval Office zijn medestanders toe via de telefoon. Zijn advocate Jenna Ellis zette haar gsm op luidspreker en hield het toestel aan de microfoon.

Trump zei woensdag tijdens de vergadering over kiesfraude: ‘Dit was een verkiezing die we gemakkelijk wonnen. We wonnen het ruim.’ Volgens Trump was het onmogelijk dat hij niet won, omdat de energie-industrie in Pennsylvania helemaal voor hem was. ‘Deze verkiezing was vervalst en we kunnen dat niet laten gebeuren, voor ons land. Deze verkiezing moet omgekeerd worden, want we wonnen Pennsylvania ruim en we wonnen al die swing states ruim.’ Biden won in Pennsylvania van Trump met 80.555 stemmen verschil.

‘Iedereen die op verkiezingsavond naar tv keek, zei: Wauw. Ik werd gebeld door de grootste politieke mensen: Proficiat, mijnheer, met een grote overwinning. En dan plots werden overal stemmen gedumpt.’ Het ging veelal om briefstemmen, waar veel Biden-kiezers gebruik van maakten, en die later geteld werden. Trump had zijn kiezers vooraf opgeroepen om in persoon te stemmen.

Foto: AFP

‘Het is een schande dat dit gebeurt met ons land. We wonnen ruim. We kregen 74 miljoen stemmen (tegenover ruim 80 miljoen voor Biden, nvdr.). Als je dat aan gelijk welke expert had gezegd de dag voor de verkiezing, zouden ze zeggen: Het is onmogelijk om dat te verslaan. We kregen 11 miljoen stemmen meer dan vier jaar geleden. Veel meer dan Ronald Reagan, toen hij 49 staten won. En niemand zou gezegd hebben dat we zelfs kans maakten om te verliezen. Je moest alleen maar kijken naar de cijfers om 22 uur, toen iedereen dacht dat de verkiezing zo goed als voorbij was. En dan gebeurden heel vreemde dingen.’

‘Gewelddadig lastiggevallen’

Trump had het onder meer over het kiessysteem Dominion, over dode mensen die stemden, stemmen die illegaal te laat werden uitgebracht, of frauduleus in naam van andere kiezers. ‘We hebben getuigenissen van waarnemers, in een stapel die tot het plafond komt.’ Volgens Trump werden Republikeinse waarnemers ‘als honden behandeld’ door ‘slechte mensen die niet van ons land houden’ en mochten ze niet toekijken bij het tellen van de stemmen. Er zou ook sprake zijn van intimidatie. Volgens Trump werden de Republikeinen die de resultaten niet wilden certificeren in Michigan ‘gewelddadig lastiggevallen’, terwijl de camera’s werden uitgezet.

‘De hele wereld kijkt naar ons, naar de VS, en we kunnen hen hier niet mee laten wegkomen’, zei Trump. Volgens hem durven rechters geen uitspraken te doen om de verkiezing om te keren. ‘Maar waarom niet? We hebben honderden getuigenissen.’ Hij bedankte alle ‘patriotten’ die getuigenissen hebben ondertekend, net als de aanwezige senatoren, zijn advocaat Rudy Giuliani, en de rechtse tv-zenders voor hun ‘moed’. Volgens Trump gaat de strijd heel goed.

‘Ik apprecieer wat jullie doen. We moeten de verkiezing omkeren, want er is geen twijfel: we hebben al het bewijs, we hebben alle getuigenissen, we hebben alles. Al wat we nodig hebben, is dat een rechter er echt naar luistert, zonder een politieke mening of een ander probleem te hebben.’

‘Niet denken aan 2024’

‘Het zou gemakkelijk zijn om te zeggen: Ach, laten we ons zorgen maken over vier jaar van nu. Nee. Deze verkiezing werd verloren door de Democraten. Ze speelden vals. Het was een frauduleuze verkiezing. En we moeten daarnaar kijken.’

Volgens Trump zijn er meer dan genoeg frauduleuze stemmen om het resultaat om te keren. ‘Ik kreeg veel meer stemmen dan ze gedacht hadden, dus trapten ze op het gaspedaal en werden ze betrapt. Net zoals ze betrapt werden bij het bespioneren van mijn campagne.’

Trump zou de Republikeinen van Pennsylvania later ontvangen op het Witte Huis. Zijn team wil de officiële certificering van de verkiezingsresultaten in Pennsylvania van dinsdag ongedaan maken. Een rechter oordeelde woensdag dat ‘verdere stappen’ in het finaal maken van de resultaten voorlopig geschorst moeten worden, tot een hoorzitting op vrijdag.

Partijgenoot: ‘Beschamende ironie’

De Republikein Tom Ridge, voormalig federaal minister en oud-gouverneur van Pennsylvania, uitte via Twitter zware kritiek op de bijeenkomst van Trumps team in zijn staat: ‘De geschiedenis zal de beschamende ironie vastleggen dat een president die loog om zijn legerdienst te ontlopen een vals evenement opvoerde op de heilige grond van Gettysburg, in een brutale poging om de Republiek te ondermijnen voor wie talloze echte patriotten hebben gevochten en gestorven sinds de oprichting.’ Gettysburg was een cruciaal slagveld in de Amerikaanse Burgeroorlog.