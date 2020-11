Trump verleent gratie aan voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn

De Amerikaanse president Donald Trump verleent gratie aan zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Hij heeft het hier met mensen in zijn omgeving over gehad, melden Amerikaanse media.

Flynn bekende dat hij had gelogen tegen de FBI. Hij werd na de verkiezingen van 2016 ondervraagd in een onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Flynn gaf toe dat hij in die gesprekken had gelogen over contact dat hij had met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.