Duitsland versoepelt even tijdens eindejaarsperiode

Bondskanselier Angela Merkel vraagt in een persconferentie over de coronamaatregelen geduldig te blijven en vol te houden. De maatregelen worden minstens met een maand verlengd, maar de strenge maatregelen worden even versoepeld tijdens de kerstperiode.

‘De exponentiële groei van het coronavirus lijkt gestopt, maar daar houdt het niet bij op. De cijfers blijven erg hoog.’ Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdagavond in een persconferentie over de coronamaatregelen. Die zullen in de eerste plaats verlengt worden tot minstens 20 december en wellicht tot in januari. Maar tijdens de eindejaarsperiode, tussen 23 december en 1 januari, krijgen Duitsers de mogelijkheid om samen te komen met 10 personen.

Buiten die periode mogen mensen met maximaal vijf personen samenkomen.

‘Alle niet-essentiële contacten en reizen moeten vermeden worden’, aldus Merkel. Daarnaast roept ze op dat bedrijven zoveel mogelijk moeten inzetten op telewerken en zou het dragen van mondmaskers verplicht worden op drukke plaatsen.

Op 2 november kondigde Duitsland een lockdown light aan om de tweede golf van het coronavirus onder controle te krijgen.