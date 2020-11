Amerikaanse nieuwskanaal OAN mag een week niet posten op Youtube

Youtube heeft het kanaal van de ultraconservatieve zender One America News Network (OAN) voor een week geblokkeerd. Het netwerk, dat kan rekenen op de steun van president Donald Trump, verspreidde herhaaldelijk foutieve informatie over het coronavirus, klinkt het.

OAN kan een week lang geen nieuwe Youtubevideo’s posten en kan gedurende die periode ook geen geld verdienen aan zijn bestaande video’s via het platform. In een mededeling zei Youtube dat het netwerk misinformatie had verspreid. In maart deelde YouTube al mee dat het video’s zal verbieden waarin medisch ongefundeerd advies over het coronavirus wordt gepromoot.

In het geval van OAN ging het om een video die stelde dat hydroxychloroquine een gegarandeerd geneesmiddel is tegen covid-19. Ook onder meer Trump en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro promoten dat geneesmiddel. Hydroxychloroquine is echter een malariamiddel en hoewel het de symptomen van covid (enigszins) bestrijdt, wegen de bijwerkingen niet op tegen de geringe effecten.

De bewuste video werd intussen verwijderd. Het is de eerste maal dat het videoplatform OAN verbiedt te plaatsen. Het netwerk krijgt nu een eerste waarschuwing. Bij drie waarschuwingen wordt het kanaal geschrapt.

Presidentsverkiezingen

Trump heeft nog niet gereageerd op het voorval, maar heeft in het verleden wel al meermaals zijn steun geuit voor het netwerk. Met betrekking tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen trekt OAN resoluut de kaart van Trump en weigert het de zegen van de Democraat Joe Biden te erkennen. Het netwerk plaatste verschillende filmpjes op Youtube waarin het zei dat Trump de verkiezingen had gewonnen. Het videoplatform verwijderde die video’ omdat het ‘het vertrouwen in het kiesproces schendt’ en dat een schending is van de regels van het platform.

Om Trump verder te steunen verspreidde het netwerk ook valse en ongefundeerde claims over verkiezingsfraude. De president prees OAN meermaals voor zijn berichtgeving, en dit ten koste van het conservatieve nieuwsnetwerk Fox News dat Biden wel uitriep als de winnaar van de presidentsverkiezingen.

Volgens cijfers van het analysebedrijf SocialBlade kreeg OAN tussen 9 en 13 november meer dan 8 miljoen views op Youtube, meer views dan het in heel oktober alleen kreeg. Die plotse stijging kan waarschijnlijk verklaard worden door Trumps aanbevelingen voor het netwerk.