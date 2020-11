Australische vrijgelaten in ruil voor drie Iraanse gevangenen

De Australisch-Britse academicus Kylie Moore-Gilbert is vrijgelaten uit de gevangenis in Teheran, in ruil voor de vrijlating van drie Iraanse gevangenen. Dat meldde de Iraanse staatstelevisiezender Irib woensdag.

Irib gaf geen verdere details over de drie Iraanse gevangenen, maar het kanaal geldt als goed geïnformeerd en staat dicht bij het gerechtelijk apparaat van het land.

Kylie Moore-Gilbert, docent islamitische studies aan de universiteit van Melbourne, werd in september 2018 in Teheran gearresteerd na een academische conferentie. Ze kreeg later een gevangenisstraf van tien jaar in een geheim proces op beschuldiging van spionage. Zowel Moore-Gilbert als de Australische regering ontkende de beschuldigingen.

Eerdere pogingen van de Australische regering om haar vrij te krijgen door diplomatie waren mislukt. Iran zei dat zijn gerechtelijk systeem onafhankelijk is en niet zou worden beïnvloed door dergelijke stappen.

Er hebben dit jaar al twee uitwisselingen van gevangenen met Iran plaatsgevonden. Een Duitser werd in februari vrijgelaten en een Franse staatsburger in maart, elk in ruil voor één Iraanse gevangene.