Leidt Thanksgiving tot een nieuwe coronapiek in VS?

Veel Amerikanen leggen het advies om voor Thanksgiving thuis te blijven naast zich neer. Experts vrezen voor de gevolgen van de drukte op de luchthaven.

Komt het in de VS straks tot een ongeziene coronapiek na de viering van Thanksgiving? Dokter Anthony Fauci, die al meer dan dertig jaar de Amerikaanse dienst voor virusbestrijding leidt, ziet het somber in. Hij vreest dat de drukte op luchthavens zal leiden tot meer besmettingen en dat de vliegtuigreizigers ‘ons nog meer in de problemen zullen brengen dan waar we nu al inzitten’. ‘Je bent op een drukke luchthaven, je staat in de rij, niet iedereen draagt maskers ... dat brengt jezelf in gevaar’, zei hij zondag in een interview met de tv-zender CBS.

Thanksgiving gaat traditioneel gepaard met drukte op de Amerikaanse luchthavens. Veel Amerikanen nemen een vlucht kriskras door het land op weg naar familie of vrienden om de feestdag samen door te brengen. Van vrijdag tot zondag alleen al namen in totaal drie miljoen mensen in de VS het vliegtuig. Dat is het grootste aantal sinds half maart, toen de pandemie er de kop opstak, meldt AP. Voor dit weekend wordt een nieuwe piek verwacht.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC drong er eerder op aan niet te gaan reizen voor Thanksgiving. ‘Reizen kan uw kans vergroten om covid-19 te krijgen en te verspreiden. Reizen uitstellen en thuisblijven is de beste manier om uzelf en anderen dit jaar te beschermen’, klonk het advies. De voormalige CDC-directeur Tom Frieden stelde het vrijdag op Twitter iets bouder: hij schreef dat als ‘we niet veel voorzichtiger zijn dan we van plan zijn, deze Thanksgiving de Super Bowl van superspreading zal zijn’.

Thanksgiving-piek in Canada

Ook het Thanksgiving-feest zelf baart de experts zorgen. Een feestmaaltijd waarbij op tafel een geroosterde kalkoen niet kan ontbreken, is een van de vaste ingrediënten. ‘Denk na over de mensen die je wil naar binnen wil brengen bij je gezin’, waarschuwt Fauci. ‘Wil je veel mensen en een groot diner? En als je eet en drinkt, moet je natuurlijk je masker afzetten. We weten nu dat dit het soort situaties is dat tot uitbraken leidt.’

Voor het inschatten van een mogelijk Thanksgiving-effect kan het buurland Canada misschien een graadmeter zijn. Ook dat land viert Thanksgiving, dat gebeurde dit jaar al op 12 oktober. Volgens experts heeft het feest in de weken erna tot een nieuwe coronapiek geleid.

Voordien was er al een toenemend aantal covid-19-gevallen, zegt epidemioloog Laura Rosella (Universiteit van Toronto) aan Time. Maar, voegt ze eraan toe, ‘de reden waarom we er redelijk zeker van zijn dat Thanksgiving het aantal gevallen heeft verhoogd, is dat we het hoogste aantal gevallen tot nu toe zagen in de twee weken na Thanksgiving. Dat komt overeen met de incubatietijd waarin mensen symptomen vertoonden en gerapporteerd werden.’

Rosella voegt eraan toe dat het opsporen van contacten aantoonde dat Thanksgiving-bijeenkomsten direct resulteerden in virale verspreiding.

Recordcijfers

Het aantal Amerikaanse ziekenhuisopnames voor covid-19 steeg dinsdag tot meer dan 87.000, dat is een record. Deze maand noteerden dertig van de vijftig Amerikaanse staten een recordaantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames, blijkt uit cijfers van het persagentschap Reuters. Sinds het begin van de pandemie vielen in de VS al bijna 260.000 doden en is er sprake van 12,6 miljoen infecties.