Vincent Van Peteghem raakt niet aan belasting op onroerende goederen in België

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet woensdag in de Kamer weten dat hij zoekt naar mogelijkheden om de ongelijke belasting op huurinkomsten op te lossen.

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België eerder deze maand tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag. Dat zolang ons land de regels rond de belasting op huurinkomsten niet gelijkstelt. Minister van Financiën Vincent van Peteghem werkt aan een oplossing. Dat heeft hij woensdagmiddag gezegd in de Kamer.

‘De administratie werkt aan een oplossing die komaf moet maken met de ongelijke belasting van huurinkomsten. Die oplossing zal enkel betrekking hebben op onroerende goederen in het buitenland’, aldus minister Van Peteghem. ‘Aan de onroerende goederen gelegen in België zal niet worden geraakt.’

Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden nu tamelijk belast op basis van het kadastraal inkomen. In landgenoten die in het buitenland iets verhuren, worden belast op de reële huurinkomsten. Een ongelijkheid die moet worden rechtgetrokken, vind het Europees Hof van Justitie. Het kadastraal inkomen ligt namelijk lager dan het reële inkomen, en dus wordt wie vastgoed in eigen land verhuurt bevoordeeld.

De administratie van Van Peteghem werkt momenteel nog aan een oplossing om het verschil in behandeling weg te werken. Dat verzekerde de minister na vragen van Vlaams Belang-kamerlid Wouter Vermeesch en PVDA-kamerlid Marco Van Hees in de commissie Financiën.

Hoe die oplossing er concreet zal uitzien, is nog niet duidelijk. Ze zal ‘enkel betrekking hebben op onroerende goederen gelegen in het buitenland.’ De oplossing wordt binnenkort binnen de nieuwe regering besproken, zei Van Peteghem nog.