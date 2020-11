EK indoorhockey in januari in Hamburg, drie weken voor WK in Luik

Het Duitse Hamburg is aangeduid als gaststad voor het Europese hockeykampioenschap indoor in 2022. Drie weken later is er het WK in Luik.

Onder meer de Indoor Red Lions, de Belgische nationale mannenploeg, zullen er van de partij zijn. Het EK, voor zowel mannen- als vrouwenteams, wordt in vijf dagen afgewerkt, van 12 tot en met 16 januari 2022. Drie weken later vindt het WK indoorhockey plaats in Luik (2-6 februari 2022).

België, achtste op de wereldranglijst, speelt in Hamburg tegen Oostenrijk, het nummer één van de wereld, titelverdediger Duitsland (FIH 2), Wit-Rusland (FIH 22), Tsjechië (FIH 5), Nederland (FIH 7), Rusland (FIH 4) en Zwitserland (FIH 9).

Het WK indoorhockey in Luik was oorspronkelijk voorzien van 3 tot en met 7 februari 2021. Vanwege de coronacrisis werd het WK echter met een jaar uitgesteld.