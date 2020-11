Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) kondigde in Villa Politica aan dat er een ‘brede heroverweging’ van de Vlaamse begroting volgt. Na de zware corona-investeringen wil hij in eerste instantie ‘beknibbelen op de uitgaven’.

De Vlaamse regering kondigde gisteren aan dat ze jaarlijks 577 miljoen ­euro extra in de zorgsector zal pompen. ‘We tasten diep in de buidel, maar dat is het ons meer dan waard’, benadrukte Vlaams minister ...