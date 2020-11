‘Dronken’ Wit-Russische betoger die door politie werd doodgeslagen, had nul procent alcohol in bloed

Op verschillende plekken in Minsk wordt geprotesteerd tegen de arrestatie van een dokter en een journalist. Zij brachten aan het licht dat een betoger die door de politie is doodgeslagen, niet dronken was. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland was het slachtoffer een dronken burger die gevochten had.

Vanuit enkele ziekenhuizen, maar ook vanuit andere plekken in Minsk, worden op de sociale media beelden gepost van dokters, verplegers, studenten of burgers die op een rij met de handen tegen de muur staan. Ze houden een papier vast waarop staat nul procent.

Het zijn solidariteitsacties met dokter Artyom Sorokin en journaliste Katerina Boresevitsj van de oppositiewebsite Tut.by, omdat zij opgepakt zijn en in de gevangenis van de Wit-Russische geheime dienst verblijven. Ze zijn gearresteerd omdat ze de ‘medische privacy hebben geschonden’ en ‘foutieve informatie hebben verspreid’.

De journaliste had van de dokter het medisch verslag gekregen waaruit bleek dat Roman Bondarenko nul procent alcohol in zijn bloed had en zij had dat op de website Tut.by gepubliceerd.

Volgens de oppositie werd Bondarenko (31), een kunstenaar en voormalige militair, op 11 november in Minsk in een anonieme bestelwagen meegenomen, nadat hij door niet-geüniformeerde mannen was opgepakt. Hij was hen gaan vragen waarom ze de rood-witte linten - het symbool van de oppositie - die aan de hekken van een binnenplaats hingen, wilden afnemen. Hij werd later naar de afdeling intensieve zorg van een spoedziekenhuis gebracht. Een dag later overleed hij aan zware hoofdverwondingen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, vond een politieagent Bondarenko op straat nadat hij tijdens een gevecht gewond was geraakt. Premier Loekasjenko zei later dat de man dronken was. Medische documenten die daarna anoniem op Telegram werden gepost, gaven aan dat Bandarenka’s geen druppel alcohol in zijn bloed had.

Zijn begrafenis groeide uit tot de grote betoging.

Foto: REUTERS