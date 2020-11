Elf Belgen starten op 3 januari in Saoedi-Arabië aan 43ste Dakar

Met een onlinepresentatie vanuit Parijs en Saoedi-Arabië werd woensdagnamiddag de 43ste Dakar voorgesteld. Ondanks de wereldwijde pandemie is ASO, de organisatie achter de Ronde van Frankrijk en andere wielerwedstrijden, er toch in geslaagd de moeder der rallyraids ook volgend jaar te laten doorgaan. Elf Belgen staan aan de start

Voor het tweede jaar op rij wordt de Dakar in Saoedi-Arabië gereden. Start- en aankomstplaats liggen in Jeddah. De 43ste Dakar wordt gereden van zondag 3 januari tot vrijdag 15 januari. Verdeeld over twaalf etappes krijgen de deelnemers 7.646 km voor de wielen geschoven waarvan 4.767 competitieve kilometers.

Corona laat ook zijn sporen na in de Dakar. In de vorige editie waren er 557 deelnemers ingeschreven, nu zijn dat er 501. De organisatie compenseert dat verlies met 54 deelnemers die van start gaan in de eerste Dakar voor Historische voertuigen, voertuigen ouder dan bouwjaar 2000, waardoor er in totaal toch 555 deelnemers zijn. 144 van hen zijn debutanten, bij wie 89 rijders.

Foto: AFP

Onder de 555 deelnemers zijn er 49 verschillende nationaliteiten. In totaal staan er 16 vrouwen aan de start, onder hen een volledig damesteam. Frankrijk telt de meeste deelnemers gevolgd door Spanje en Tsjechië.

Elf Belgen

Begin januari nemen in Jeddah elf Belgen deel aan de Dakar. Voor het eerst sinds 2018 komt er met Walter Roelants (Husqvarna) een motorrijder aan de start. Bij de wagens zijn er vijf Belgen onder wie Tom Colsoul en Fabian Lurquin, co-rijders van respectievelijk Bernhard Ten Brinke (Toyota Hilux) en Mathieu Serradori (Century). Bij de vrachtwagens zijn er drie Belgische deelnemers. In de nieuwe Historic categorie staan er twee Belgen aan de start.

In vergelijking met de editie van 2020 is het aantal Belgische deelnemers meer dan verdubbeld. In de vorige editie stonden er slechts vijf Belgen aan de start, nu zijn dat er dus elf. In 2019 waren er dat nog achttien. Met Walter Roelants neemt er voor het eerst in drie jaar nog eens een Belg deel bij de motards. Roelants is een voormalig BLM-kampioen motorcross. Op zijn zestigste maakt hij zijn debuut in de sport.

Bij de wagens zijn Tom Colsoul en Fabian Lurquin de Belgische speerpunten. Met hun buggy mogen ze de top 10 ambiëren. Tom Colsoul en Bernhard Ten Brinke maakten dit jaar nog deel uit van het officiële Gazoo Toyota Team. Volgend jaar rijden ze onder de vleugels van het Belgische Overdrive Racing van Jean-Marc Fortin, maar met een identieke wagen als fabrieksrijders en ex-winnaars Al-Attiyah (Toyota Hilux) en De Villiers (Toyota Hilux). Behalve de wagen van Colsoul zet het Belgische Overdrive Racing nog vijf andere Toyota’s in.

Foto: Eric Dupain

Alexandre Leroy (Buggy) maakt deel uit van SRT, het team van Fabian Lurquin. Leroy is een veertiger die vooral ervaring heeft met het rijden van historische rally’s. Samen met zijn Franse jeugdvriend Nicolas Delangue debuteert hij in de 43e Dakar. Een ander debuut is dat van vader en zoon Imschoot. Erwin en Olivier Imschoot starten met een Optimus.

Bij de vrachtwagens is Jan Van der Vaet (Renault) opnieuw op de afspraak. Hij vormt team met de Nederlanders Pascal De Baar (Renault) en Stefan Slootjens. Dave Berghmans (Iveco) is door de jaren heen uitgegroeid tot een vaste waarde bij de vrachtwagens. Hij is ook komend jaar de snelle assistentie van Overdrive Racing op het parcours. Hij krijg de Belg Bob Geens naast zich en de Italiaan Luca Lorenzato.