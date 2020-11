Gratis tampons en maandverband: ook in België?

Schotland doet het voor iedereen, Nieuw-Zeeland voor schoolgaande meisjes: gratis tampons en maandverband beschikbaar maken. De kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Caritas pleiten er ook in eigen land voor.

Twaalf procent van de vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar oud leeft in ‘menstruatie-armoede’. Dat betekent: niet genoeg geld hebben om maandverband, inlegkruisjes en tampons te kopen. Voor wie in armoede opgroeit stijgt dat percentage tot 45 procent. Dat wijst onderzoek van Caritas Vlaanderen uit. Vijf procent van de jonge meisjes mist daardoor al eens een dag op school.

Schotland heeft gisteren als eerste land ter wereld een wet aangenomen om menstruatie-armoede tegen te gaan. Menstruatieproducten moeten gratis beschikbaar gemaakt worden door de lokale overheden aan ‘iedereen die ze nodig heeft’, en dat moet ‘eenvoudig’ en ‘waardig’ gebeuren. In Nieuw-Zeeland werd het in juni ook gratis voor kinderen in het middelbaar onderwijs.

In ons land is pas in 2018 de zogenaamde ‘tampontaks’ opgeheven. Menstruatieproducten hadden tot dan nog het btw-tarief van 21 procent, het tarief voor ‘luxeproducten’. Dat is verlaagd naar 6 procent. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens pleit ook in ons land voor gratis tampons en maandverband voor iedereen. Ze wijst naar het psychologisch aspect van ‘menstruatie-armoede’: ‘Meisjes zoeken dan andere oplossingen, maar die zijn niet ideaal. Dat veroorzaakt veel stress, angst voor lekken en isolatie’, zegt ze bij VRT. Caritas Vlaanderen zit op dezelfde lijn. En ook Vlaams parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD) vindt dat België het voorbeeld van Schotland moet volgen. ‘Gewoon doen’, zegt ze op Twitter.