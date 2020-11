Trudeau beetgenomen door ‘valse’ Greta Thunberg

Twee Russen hebben een grap uitgehaald met de Canadese premier Justin Trudeau. Ze deden zich aan de telefoon voor als de klimaatactiviste Greta Thunberg. Pas toen de valse Greta over South Park begon te praten, had Trudeau de grap door.

Het in Rusland beroemde/beruchte duo ‘Vovan en Lexus’ heeft opnieuw toegeslagen. Vladimir Kuznetsov and Alexey Stolyarov hebben een video met geluidsopname van een telefoontje met Trudeau gepubliceerd. Het kabinet van Trudeau heeft al gereageerd: ‘Dit is niet de eerste keer dat bij een wereldleider een grap wordt uitgehaald. De eerste minister beoordeelde het telefoontje als ‘vals’ en heeft het gesprek daarop meteen afgebroken’, klonk het volgens BBC in een statement.

Toch heeft Trudeau eerst een gesprek gevoerd met de valse Greta Thunberg. ‘Jullie zijn volwassenen, maar jullie gedragen zich als kinderen’, zei die. ‘Dat is exact het juiste perspectief’, reageerde Trudeau daarop. Waarop de grappenmakers verder gingen: ‘Verlaat de NAVO, laat de wapens vallen, pluk bloemen en glimlach naar de natuur.’ Trudeau liet zich niet van de wijs brengen en zei: ‘Ik droom ook van een wereld waarin soldaten niet nodig zijn, maar jammer genoeg is dat nog niet zo.’

Pas wanneer de valse Greta twee keer naar contactgegevens van Terrance en Phillip, ‘grote sterren in Canada’, vraagt, lijkt Trudeau de grap door te hebben. ‘Wacht, zaten zij niet in South Park?’ vraagt de premier. Waarop hij snel het telefoontje afsluit.

Het Russisch duo heeft eerder ook de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, opgebeld onder valse voorwendsels. Ook prins Harry, Elton John en Boris Johnson werden al beetgenomen.